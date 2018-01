Nationaal Park Hoge Kempen binnenkort werelderfgoed? LIMBURGSE DELEGATIE TREKT NAAR HOOFDKWARTIER UNESCO IN PARIJS XAVIER LENAERS

30 januari 2018

02u49 0 Genk Het dossier voor de erkenning van het Nationaal Park Hoge Kempen tot werelderfgoed ligt bij Unesco. Een delegatie, onder leiding van burgemeester Wim Dries (Genk) en schepen van Toerisme Erik Kortleven (Maasmechelen), gaf gisteren het lijvige dossier af op het hoofdkwartier in Parijs. "Het was een werk van lange adem, maar het is nu af", liet de burgemeester weten.

Aan de realisatie van het dossier voor erkenning van het Nationaal Park Hoge Kempen als werelderfgoed hangt een prijskaartje van 500.000 euro vast. Zo'n 100 personen, onder wie medewerkers van Regionaal Landschap Kempen & Maasland - de opsteller van het dossier - hebben negen jaar gewerkt om het samen te stellen. Het resultaat is een kanjer van 650 pagina's met tientallen kaarten van het park.





Voor het eerst in Vlaanderen is een landschap het onderwerp van erkenning tot werelderfgoed.





Uniek

Het park is uniek in zijn soort in ons land en bestaat uit een aaneengesloten groene long van 5600 hectare met een duinengordel en aangrenzende tuinwijken (mijncités) en vroegere steenkoolmijnen in Eisden (Maasmechelen), Winterslag, Waterschei en Zwarteberg (Genk). Het hele gebied strekt zich uit over tien Limburgse gemeenten: As, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Zutendaal, Maasmechelen, Maaseik, Opglabbeek, Meeuwen- Gruitrode en Bilzen. Wat de kansen op erkenning doet stijgen, is de bijzondere waarde van het gebied. "We pakken uit met een originele invalshoek", aldus Johan Vandebosch, de projectleider voor het Nationaal Park. "Het gebied is een mooi voorbeeld van omschakeling van een kleinschalig ruraal naar een grootschalig industrieel landschap door de ontdekking en exploitatie van steenkool, wat over zo'n 100 jaar gebeurde. We voegen een nieuwe dimensie toe aan de benadering van erfgoed. We kijken er op een moderne manier naar. We geven een toekomst aan erfgoed met als basis het verleden", aldus Vandenbosch.





Koffiedik kijken

Na negen jaar voorbereidend werk, ligt de bal nu in het kamp van Unesco. "Het is koffiedik kijken of we erkend zullen worden", stelt Wim Dries. "Na het indienen van het dossier staan we voor een nieuwe uitdaging. We moeten nu lobbyen om de mensen bewust te maken van de unieke waarde van het hele gebied. Een erfcomité met 21 van de 193 landen die aangesloten zijn bij Unesco, neemt anderhalf jaar de tijd om te beslissen over de erkenning. We krijgen geen geld", licht Wim Dries toe. 'Het is een chique en kwaliteitsvol keurmerk. Meer nog, het zet het gebied internationaal op de kaart, en we hopen dat de erkenning een bijdrage levert aan de verdere economische ontwikkeling van de regio met extra investeringen in de kwaliteit van natuur, landschap en erfgoed", besluit Dries.