Naar uniforme en halfopen

terrassen aan horecaplein LXB

22 januari 2019

12u00 0 Genk De werken om het horecaplein aan de zuidkant van de Grote Markt waar enkel café’s en brasseries zijn toegelaten, op te waarderen zijn gestart. De terrassen die daar stonden, zijn afgebroken. In de plaats komen enkel uniforme, open en transparante terrassen die naast extra comfort er ook beter en duurzamer uitzien. Op het horecaplein dat nu helemaal volzet is, liggen zeven horecazaken die worden uitgebaat door vijf eigenaars of huurders. “Ze zijn al langer vragende partij voor nieuwe terrassen”, wist schepen van ruimtelijke ordening Michaël Dhoore (CD&V) te vertellen. Als de werken volgens plan verlopen zijn de terrassen tegen eind april dit jaar gebruiksklaar.

Voorwaarden

“We gaan mee met wat de uitbaters van de horecazaken willen. We laten het initiatief aan hen maar we stellen wel enkele voorwaarden”, legde hij uit. “De stad gaat de constructies niet betalen, dat is voor rekening van de horeca-uitbaters. De voorkant van ieder terras moet volledig open blijven, de zijkanten (3,20 meter hoog) bestaan uit doorzichtig glas. We staan geen luifels toe. In plaats komen platte daken met lamellen. Als stad betalen we het aanleggen van de nutsleidingen (door het vriesweer liggen de werken hiervoor tot nader orde stil) en de tegels.”

Een uitzicht

“De uitbaters van de horecazaken staan met hun terrassen op het openbaar domein maar ze moeten hiervoor geen belasting aan de stad betalen”, vervolgde Dhoore. “Stel dat we alles zelf moesten doen dan zou het de stad meer gaan kosten. Nu is geen openbare aanbesteding vereist en de uitbaters nemen één aannemer onder de arm.” Davy Coenen die op het horecaplein drie panden in eigendom heeft - ‘t Stadscafé en de Mijn Brasserie baat hij zelf uit, het derde pand verhuurt hij - nam het initiatief tot de uniforme terrassen. “De oude terrassen voldeden niet meer”, aldus Davy Coenen. “De luifels waren regelmatig stuk omdat de wind er vrij spel in kreeg. Bovendien moesten we de luifel bij slecht weer naar binnen laten rollen.”

Akkoord

Hij riep de andere uitbaters van een horecazaak bij elkaar. Ook de stad was bij de gesprekken. “Het heeft een goed half jaar geduurd om alle uitbaters over de streep te trekken zodat we gewonnen waren voor het concept”, bekende Davy Coenen. “Nu betaalt elke uitbater voor z’n terras. Hetgeen voor m’n twee zaken een uitgave van bijna 80.000 euro is. Op de terrassen wordt ook veel levend groen voorzien. Tafels en stoelen mogen we zelf kiezen. Wel is nog afgesproken dat elke uitbater een houten vloer legt op de terrassen. Kortom, de nieuwe terrassen zorgen voor een betere uitstraling van de horecazaken”, wierp Davy Coenen nog op.