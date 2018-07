Na veroordeling komt schepen niet op bij verkiezingen 09 juli 2018

02u36 0 Genk Schepen Ali Caglar (CD&V) komt niet op bij de verkiezingen in oktober. Dat liet hij in een Facebook-post weten aan de Genkenaren.

De aanleiding: zijn veroordeling tot 18 maanden cel met uitstel. Bovendien is hij voor tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet, en mag hij geen politiek mandaat meer uitoefenen.





"Ik teken beroep aan tegen het vonnis", liet Caglar, die 18 jaar lang schepen was in Genk, weten. "In theorie kan ik me kandidaat stellen, maar dat doe ik niet in het belang van de partij."





Facturen

In 2012 behaalde Caglar nog 4.000 stemmen, maar in de aanloop naar die verkiezingen maakte hij een fout. Twee facturen voor verkiezingsuitgaven had hij niet gemeld als uitgavepost. Had hij dat wel gedaan, dan zou hij meer uitgegeven hebben dan wettelijk toegestaan is.





De rechter oordeelde dat Caglar daarvan op de hoogte was. Het vonnis luidt dat hij de sponsoring niet had mogen aanvaarden. De politicus (populair bij de Turkse gemeenschap) had daardoor een voordeel ten opzichte van andere verkiezingskandidaten.





Stap opzij

"Mogelijk ben ik niet zorgvuldig genoeg geweest met mijn verkiezingsaangifte", geeft Caglar toe. Hij zet dan ook een stap opzij als schepen met verlies van wedde.





Na zijn vakantie zal hij zich voorbereiden op het proces in beroep. Ook zou hij in de private sector volop aan het solliciteren zijn voor een nieuwe job.





(LXB)