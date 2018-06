Na New York en Parijs, nu in Genk REGISSEUR TIM BURTON TOONT ZIJN WONDERE WERELD IN C-MINE XAVIER LENAERS

08 juni 2018

02u51 0 Genk Na New York, Parijs, Tokyo en Mexico komt de tentoonstelling 'The World of Tim Burton' naar Genk, een primeur voor ons land. Tim Burton (60), een wereldwijd bekende Amerikaanse filmmaker, regisseur en kunstenaar, komt half augsutus zelf twee dagen naar C-mine om zijn wereld voor te stellen.

Burton maakte naam met kaskrakers zoals Planet of the apes, Edward Scissorhands, Alice in Wonderland en de Batmanfilms. Ook als kunstenaar heeft hij z'n strepen verdiend. Dat blijkt uit The World of Tim Burton. "Met 400 objecten geeft de meester een inkijk in z'n wondere wereld", zegt burgemeester Wim Dries, een fan van Burton. "Hij geeft op de expo weer waar hij de inspiratie haalt voor z'n artistieke creaties", zegt Dries. "Hij toont met tekeningen, stop- motion poppen, maquettes en installaties het onstaan van bijzondere karakters en werelden die uit z'n verbeelding komen. Ook illustraties in notaboekjes, schrijfblokken van hotels en servetten van restaurants liggen als materiële getuigen van z'n ideeën voor een animatie- of speelfilm ter inzage."





En zo'n topper naar Genk halen, mag kennelijk veel geld kosten. Het prijskaartje voor The World of Tim Burton is 600.000 euro. "De expo en het randprogramma voor jong en oud loopt dik drie maanden", aldus Dries.





35.000 bezoekers

"We verwachten 35.000 bezoekers, goed voor 350.000 euro aan inkomsten. En we leggen als stad zo'n 250.000 euro bij. Tim Burton naar Genk halen, past perfect in het dna van C-mine waar een kruisbestuiving bestaat tussen educatie, economie en creativiteit. Om de twee jaar organiseren we een groot internationaal project op C-mine. Burton zet C-mine op de kaart. We hebben trekkers zoals Burton nodig voor de uitstraling van C-mine en andere hotspots in de stad. Hij geeft een economsiche en culturele injecte aan C-mine."





Centraal op The World of Tim Burton staat het werk en de persoon van de creatieve duizendpoot. De stad wil een breed publiek laten kennismaken met de Amerikaanse artiest."De meester komt z'n eigen filmfestival in Euroscoop (het cinamecomplex op C-mine) openen", zegt de burgemeester. Michel Bisceglia, Genkenaar en componist van onder meer filmmuziek, geeft een concert waar hij het publiek onderdompelt in de fantasiewerelden van Burton. "Voor gezinnen is een familiespel ontworpen waar het gezin monters en mythologische figuren uit de wereld van Burton ontdekken", aldus Wim Dries. "De bib organiseert een zomerkamp voor kinderen. In workshops worden met afvalmaterialen, plakband en touwfiguren, die uit het brein van Burton zijn ontsproten, gemaakt."





The World van Tim Burton loopt van 15 augustus tot en met 28 november. Info: www.c-mine.be.