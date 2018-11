Na Kanye West maakt nu ook Rich uit Mooi & Meedogenloos doortocht in Genker restaurant

“Hij heeft geen kapsones, laat staan sterallures” LXB

06 november 2018

12u00 1 Genk Olive, het Italiaanse restaurantje in het shoppingcenter dat vorige week nog rapper Ye over de vloer kreeg, heeft opnieuw mooi (en meedogenloos) volk mogen ontvangen. Acteur Ron Moss, bekend als Rich Forrester uit The Bold and the Beautiful kwam er met zijn band uit Limburg een paar liedjes brengen. “Muziek blijft mijn eerste liefde”, liet de soapster/muzikant zich ontvallen.

Oud-president Hells Angels

Ronn Moss is in het land en dat kan niet onopgemerkt voorbijgaan. De acteur speelde 25 jaar lang Rich Forrester in de soapserie Mooi en Meedogenloos en werd zo ook bij heel wat Vlamingen in het hart gesloten. Moss liet de rol van Forrester in 2012 achter zich en concentreert zich nu op zijn muzikale activiteiten. En die brengen hem tot in een shoppingcenter in Genk, zo blijkt.

In zijn band, die Ronn Moss The Bad & The Beautiful doopte, zit Fabrizio Muto achter het drumstel. De man is geen onbesproken figuur. Hij was de stichter (en jaren president) van de Hells Angels in Genk. Muto kwam in opspraak bij de moord op drie mannen van The outlaws, een concurrerende motorbende. De vlotte samenwerking met het gerecht werd hem bij de andere motorleden toen niet in dank afgenomen. Meer nog, hij werd uit de Hells Angels gezet.

Recent werd de man nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel voor z’n aandeel in de zaak van Ali Caglar (CD&V), de schepen die veroordeeld werd voor valsheid in geschrifte en corruptie vanwege het niet aangegeven van verkiezingsgelden. “Ach, ik wil niet over het verleden praten, die bladzijde is omgedraaid. Nu wil ik alleen nog vooruitkijken”, vertrouwt hij ons toe.

Het klikt

“Mijn geluk? Dat vind ik nu terug in het drummen”, laat hij horen. “De laatste 18 jaar heb ik het niet meer gedaan, tot Ronn me heeft gevraagd om mee met z’n band te toeren in België en Italië. Vanaf de eerste keer dat ik hem trof, klikte het”, getuigt Muto. “We zijn vrienden geworden. En we delen twee passies: de muziek en de liefde voor motors. Ik heb meerdere Harleys staan, Ronn rijdt met een Indiana. Ronn heeft geen kapsones, hij is echt een toffe gast!”

Ronn, Fabrizio en de overige bandleden — allemaal uit Zwartberg ( Genk) — amuseerden zich met hun mini- optreden in de Olive. “Eigenlijk zouden ze nu donderdag optreden bij Fratelli (restaurant in Houthalen) maar dat ging niet door vanwege de match van KRC Genk tegen Besiktas”, zegt Ivan Russo, de zaakvoerder van Fratelli. De uitbater van Olive werd wel bereid gevonden om The Bad & The Beautiful een podium te geven. Op het programma? Ballads en klassieke rocknummers.

Eerste liefde

“We doen het voor de fun”, zegt de Amerikaanse acteur/muzikant. “Het is de eerste keer dat we in Limburg optreden. Rich en The Bold & The Beautiful heb ik vaarwel gezegd. Ik blijf acteren in films, maar muziek blijft m’n eerste liefde”, besluit Moss.