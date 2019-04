Na drie jaar en half actievoeren zijn

Zonhoverheide en Essersbos gered LXB

15 april 2019

12u00 0 Genk De Zonhoverheide, een groene long van zo’n 200 hectare, en het Essersbos dat het gelijknamig transport- en logistiek bedrijf wilde kappen (12 hectare, en Europees beschermd natuurgebied), zijn gered. Dat mag mede op het conto geschreven worden van het actiecomité Zonhoverheide. “We hebben er drie jaar en half voor moeten vechten en lange juridische procedures gevoerd om de heide en het bos te redden”, laten Thomas Lemmens en Yves Grouwels, de voorzitter en de onder-voorzitter van het actiecomité, horen. Tijd om dat te vieren, vond de actiegroep. Hetgeen net zoals bij de start van de acties gebeurde met een wandeling doorheen de heide.

Het gelijk

Het actiecomité Zonhoverheide kreeg tweemaal gelijk bij de Raad van State. “Zo hebben we bekomen dat na het stopzetten van de zandwinning op de heide door het bedrijf Silicaatsteen (er wordt vandaag geen zand meer gewonnen) de natuur terug moet hersteld worden”, aldus Yves Grouwels. “Daar is vandaag al mee begonnen maar we blijven alert en we blijven het herstel opvolgen. “Bovendien heeft de Raad van State bevolen het Essersbos niet te kappen omdat het een Europees beschermd en zéér waardevol bos is.”

Acties

Het behoud van de Zonhoverheide mag grotendeels toegeschreven worden aan de acties die onder het motto “Red de Zonhoverheide” plaatsvonden. “We hebben het publiek wakker geschud om de heide te bewaren omwille van z’n grote natuurwaarde en voor de waterhuishouding van de vijvers in Bokrijk (hierover zal nog een studie uitgevoerd worden)”, vult Thomas Lemmens aan. Om het kappen van het Essersbos tegen te gaan, was niet enkel het actiecomité Zonhoverheide actief. Ook Natuurpunt en andere milieuorganisaties hebben de handen in elkaar geslagen. Dat de toenmalige Vlaamse minister van milieu Joke Schauvliege destijds ja zei tegen het kappen van het bos schoot in het verkeerde keelgat bij comedian Wouter Deprez. Hij sprong op de bres om het bos te behouden. “We hebben ook die zaak gewonnen, maar het kostte veel tijd en geld. Dat laatste werd door een crowdfunding (naar schatting bracht die 70.000 euro op) bij elkaar gebracht en gebruikt voor de procedures bij de Raad van State.”