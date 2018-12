Na 6.000 liter melk: KRC Genk vraagt fans rijst mee

te brengen naar stadion LXB

14 december 2018

12u00 0 Genk De meer dan 12.000 KRC Genkfans die donderdag de Europa Leaguewedstrijd in de Luminus Arena bijwoonden, hebben - op vraag van de club - samen 6.000 liter melk meegebracht. Die gaat naar de Sint-Vincentiusverenigingen uit Limburg die een nijpend tekort aan basisproducten hebben om uit te delen aan de kansarme gezinnen en alleenstaanden.

De actie kadert in de Warmste Maand, een project van Racing Genk die hiermee reageerde op de alarmkreet van de Vincentiusverenigingen. Enkele weken geleden brachten de supporters al 10 ton droge voeding bij elkaar en daarna zamelden de fans 5.000 kilo suiker in. Ook nu zondag, wanneer Genk thuis voetbalt tegen KV Oostende, doet de club een beroep op de gulheid van de supporters. Nu wordt hen gevraagd rijst mee te brengen. Het is de afsluiter van de Warmste Maand. Ook kunnen ze nog altijd suiker, melk en pasta deponeren in de bakken die aan de ingangen van het stadion staan.