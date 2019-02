Muziekstudio in het kunstenhuis “Jungle” voor talentvolle rappers LXB

20u39 0 Genk Rappers en hiphoppers uit de regio Genk en daarbuiten die hun nummer en de erbij horende beats op een professionele manier willen opnemen, kunnen dat voortaan in een lokaal van het oud-gemeentehuis. Deze laatste is op initiatief van de stad omgevormd tot een centrum voor kunsten in de brede zin van het woord dat “Jungle” werd gedoopt. Johan Thys en Gialluca Anastasi - twee rappers die beter gekend zijn onder de artiestennamen Chaz & Djalu - hebben met hun producer Alberto Mazzoni in de “Jungle” een professionele muziekstudio ingericht. “We gebruiken die niet enkel om onze eigen nummers op te nemen”, laat het trio weten. “Ook willen we jongeren, die potentie hebben om als rapper door te breken, begeleiden.”

Hun studio ziet er niet uit als een klassiek exemplaar met honderden knoppen op een mengpaneel, mega boxen, tig micro’s, versterkers en ander peperduur en gesofisticeerd materiaal. “Integendeel”, maakt Chaz duidelijk. “Hier staan twee grote monitors waarmee we muziek kunnen beluisteren, mixen en masteren (lees, de muziek boosten).” In de studio kunnen jongeren testen hoe hun nummer en muziek klinkt. “We helpen hen om van hun rapsong een mooi afgewerkt product te maken”, stelt Djalu. “We begeleiden al een kleine 15 jonge maar talentvolle rappers. Om de studio in gebruik te nemen, betalen ze slechts 20 euro per dag. Een bewust laag gehouden prijs omdat we laagdrempelig werken.”

De muziekstudio in de “Jungle” opent perspectieven voor de huidige en toekomstige rappers. Voor de inrichting van de studio kreeg het trio ook een financiële tegemoetkoming van de Boudewijnstichting. “In het kader van het project Impact kregen we 1000 euro, de inrichting van de studio kostte een 2000 euro”, lichten Chaz & Djalu toe. Het duo heeft in de studio z’n eerste album Eclips opgenomen. “De cd slaat aan want op Spotify werd het album al 30.000 keer beluisterd. En op de release party werd Eclips gepresenteerd voor goed 300 fans van rapmuziek.