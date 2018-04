Muziek in 50 huiskamers (of liften, daken, garages,...) 04 april 2018

Voor het vijfde jaar op rij zal op de laatste dag van de maand april live muziek weer de boventoon voeren in menig huiskamer in de stad. Het initiatief kadert in 30/30/30. Of 30 artiesten of bands treden op in 30 huiskamers en dit op 30 april. Voor de editie 2018 blijft de datum van de huisconcerten behouden. Alleen het aantal artiesten en locaties, waar gespeeld en gezongen wordt, is van 30 naar 50 gestegen.





Voor het eerst sinds het onstaan van 30/30/30 vinden optredens plaats in appartementsblokken. "Daar vormen bewoners kleine gemeenschappen die op 30 april met elkaar gaan buurten", aldus de schepen van cultuur Anniek Nagels. Muziek in de lift, op het dak of in de inkomhal en de garage. Daar spelen de broers Fabien en Marco Biondo met hun rockband Firefly.





Meer info te vinden op www.303030.be. (LXB)