Museum bouwt extra muur om monumentaal werk

van Edmond Verstraeten tentoon te stellen LXB

09 april 2019

12u00 0 Genk Nog tot juni dit jaar loopt in het Emile Van Dorenmuseum in Genk een expositie met werken van Edmond Verstraeten (1870-1950). Om een werk uit z’n oeuvre, De rode beuk, tentoon te stellen, moest in het museum een erker uitgebroken worden en een muur gebouwd.

De expo rond kunstenaar Edmond Verstraeten telt zo’n 15 kleine en grote werken. De man was één van de vele landschapschilders die in navolging van Emile Van Doren naar Genk kwam. Daar legde hij, tijdens zijn studententijd, de heide of onderdelen ervan vast op doek. Verstraeten staat bekend voor zijn monumentale werken. “Het doek is bij de drie meter lang en twee en een halve meter breed”, zegt Kristof Reulens, de erfgoedcoördinator van de stad Genk. “Met moeite hebben we het werk door de deur gedragen, we hadden hooguit een speling van een centimeter.”

Z’n kleinzoon

Vanavond houdt de kleinzoon van Edmond Verstraeten, Antoon, in het Emile Van Dorenmuseum een lezing over zijn bekende grootvader, die maar liefst 38 kleinkinderen kreeg. Overigens kan je op de tentoonstelling een portret zien dat de kunstenaar van Antoon geschilderd heeft.