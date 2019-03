Motorrijdster uit Genk (51) verongelukt op vakantie in Spanje MMM

19 maart 2019

14u20 8 Genk Een Belgische vrouw is gisteren omgekomen bij een verkeersongeval in Agost, in Spanje. De 51-jarige Martine Berx uit Genk reed met haar motor in op een vangrail.

De Limburgse reed al jaren met haar Yamaha en was op motorvakantie met vrienden in de regio van Alicante, in Zuid-Spanje. Om een nog onbekende reden ging het plots mis en belandde ze in de vangrails. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De klap komt hard aan bij haar vriendenkring. “Ik heb je altijd zo bewonderd”, zegt een vriendin op sociale media. “Altijd eerlijk en je kwam op voor waar je in geloofde. Je had een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Ik zal je lach nooit vergeten.”



Berx was verpleegster en had een liefde voor rockmuziek.