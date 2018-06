Moordverdachte schrijft naar Belkacem ANASTASIA N. DWEEPT IN GEVANGENIS OOK MET IS MARCO MARIOTTI

19 juni 2018

02u54 0 Genk Anastasia N. uit Genk, de hoofdverdachte van de moord op Luana Romagnoli, stuurt vanuit haar cel brieven naar moslimextremist Fouad Belkacem. Ze zitten beiden in de Hasseltse gevangenis. De brieven werden gecontroleerd, maar niet zorgwekkend bevonden. N. dweept bovendien bij haar medegevangenen met terreurgroep IS.

Anastasia N. (24) stuurde niet alleen brieven naar Belkacem, ze kreeg er ook minstens één terug van hem, zo bevestigen bronnen. De twee zitten beiden in de Hasseltse gevangenis en ontmoetten elkaar er het afgelopen jaar. De jonge vrouw zit sinds vorig jaar in de cel op verdenking van de moord op Luana Romagnoli (25), vorig jaar in juni. Luana werd aan haar woning in de Dieplaan belaagd door haar ex Emrah T. en diens nieuwe vriendin. Er werd een mes getrokken en volgens het parket zou Anastasia N. de dodelijke steken hebben toegediend. Anastasia N. draaide mee in de poetsafdeling van de gevangenis en liep Belkacem er zo tegen het lijf. Hij zit er een straf van twaalf jaar uit voor het leiden van de terroristische organisatie Sharia4Belgium.





IS-vlaggen

Het was Anastasia N. die het initiatief nam om de eerste brief te schrijven. Eén brief liet ze in het Arabisch opstellen door een medegevangene, gericht aan Fouad Belkacem. Intussen zit ze al een jaar achter de tralies in afwachtig van haar proces, en pocht ze met extremistische praat. Zo verkondigde ze aan haar medegedetineerden dat ze sympathie had voor de ideeën van IS, en vroeg ze moslima's waarom ze geen vlaggen van die terreurgroep bezitten.





Bij de gevangenisdirectie willen ze niet communiceren over de inhoud van brieven tussen gedetineerden. "Maar interne briefwisseling is altijd onderhevig aan penitentiaire controle", zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder gevangeniswezen. "Gedetineerden mogen onderling brieven naar elkaar sturen, dat geldt voor alle gevangenen." Maatregelen of sancties werden er niet getroffen, wat betekent dat de inhoud van de brieven niet meteen zorgwekkend zou zijn. De raadsman van Anastasia N. komt uit de lucht gevallen en kan niet lachen met de feiten. "Ik ga dit zo snel mogelijk met mijn cliënt bespreken", vertelt Abdel Belkhouribchia. "Zij moet zich zéker niet bezighouden met dergelijke figuren en heeft er alle belang bij om niet in dat straatje te belanden."





Vandaag verschijnt de verdachte voor de Tongerse raadkamer. Het onderzoek naar de moord op Luana Romagnoli loopt verder. "Er zijn nog steeds meer vragen dan antwoorden. Het blijft ook vandaag nog steeds onduidelijk wie de messteken toebracht. Hopelijk kan een proces in de toekomst daar meer duidelijkheid over scheppen."