Molenstraat wordt stilaan

“Straat van de ambachten” LXB

30 november 2018

12u00 0 Genk De Molenstraat, ooit een bruisende straat met veel winkels en veel verloop, krijgt stilaan terug de grandeur van weleer. Zo werd de straat helemaal heraangelegd met groenvakken en brede stoepen. Nu krijgt de straat een eigen identiteit. Net zoals de Vennestraat in Winterslag omgedoopt werd tot “Straat van d zintuigen” wil de stad van de Molenstraat “Straat van de ambachten” maken. Daar dragen niet enkel de stadsfabriekjes toe bij waar veelal jonge startende en creatieve ondernemers op een ambachtelijke wijze producten maken.

Ambachten

Een volgende stap in de ombouw tot “Straat van de ambachten” is de aankleding van de straat. “We plaatsen in héél de straat elf houten banken die ambachtelijk zijn bewerkt”, legde Lotte Trippaers, schepen van economie, uit. “Bovendien staan bij elke handelaar in de straat metalen totems waarmee ze hun artikels extra in de kijker kunnen plaatsen (hetgeen verwijst naar uithangborden van winkels en cafés uit de tijd van de middeleeuwen)”.

Ontwerp

Het origineel straatmeubilair dat de Molenstraat aantrekkelijker maakt, werd ontworpen door Roel Vandebeek, de huisdesigner van de stad. “Ik kreeg de opdracht om de straat een ambachtelijke uitstraling te geven”, liet hij verstaan. “Hiervoor gebruikte in warme materialen, met name hout.” De eiken banken, die 2,5 tot 3,5 meter lang zijn en de laatsten wegen 400 kilo, zijn het werk van Jeroen De Hollogne. Marc Knapen versierde de banken met houtsnijwerk.