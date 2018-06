Moeder vondeling riskeert zes maanden cel 26 juni 2018

In de zomer van 2015 was Sint-Truiden in de ban van een vondeling. Het meisje werd vlak na haar geboorte hulpeloos achtergelaten in een berm te Kortenbos. De moeder (34) uit Genk meldde zich later bij de politie. Op maandag 5 november moet ze aan de Hasseltse rechter haar verhaal doen, ze wordt beschuldigd voor het 'achterlaten van een kind in behoeftige toestand'.





Het kindje werd op 18 augustus half verdoken achter een muurtje gevonden door een buschauffeur. Ze was naakt en gewikkeld in bebloede doeken. De hulp kwam net op tijd: een paar uur later zou het kindje het waarschijnlijk niet hebben gehaald.





Ondanks buurtonderzoek op en rond de fruitplantage werd de hoop met de dag kleiner dat de moeder zou gevonden worden. Tot ze bijna twee weken later met een ernstig medisch probleem binnenwandelde in een ziekenhuis en de link kon worden gelegd. Daarop gaf ze zich zelf aan bij de politie. Op dat moment kreeg het onderzoek wel de noemer 'poging tot kindermoord', maar de rechtbank volgt die beschuldiging niet. Mogelijk wordt verwezen naar verzachtende omstandigheden.





"Kindje stelt het goed"

Het kindje werd destijds opgenomen in het ziekenhuis en later ontfermde het OCMW zich over haar. "Mama en kindje stellen het inmiddels goed", laat OCMW-voorzitter Pascy Monette (Open Vld) weten. Op dergelijke feiten staat een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden, met een geldboete van 50 euro tot 600 euro.





