Mis niks van maansverduistering dankzij volkssterrenwacht Cosmodrome LXB

16 januari 2019

Wie volgende week maandag niks wil missen van de volledige maansverduistering moet die dag vroeg uit bed. De totale verduistering waarbij zon en maan op een lijn staan met de aarde in het midden kan je gaan gadeslaan op de terril van de vroegere André Dumontlaan in Waterschei. De maaneclips start rond 04.34 uur en de gehele verduistering speelt zich af tussen 05.41 en 06.12 uur.

Op de terril

De vroege stappers die de terril beklimmen, krijgen hulp van volkssterrenwacht Cosmodrome die op het domein Kattevennen in Genk ligt. “Onze astronomen stellen op de terril een waarnemingspost op met meerdere telescopen”, vertelde Elise, educatief medewerkster van de Cosmodrome. De verduistering is toch een speciaal fenomeen, zo blijkt. “De maan geeft dan zelf geen licht maar ze weerkaatst wel het licht van de zon. Als de aarde er tussen staat, nemen we de schaduw ervan waar op de maan. Door weersomstandigheden zoals het optreden van smog of bij een lichte bewolking kan het gebeuren dat de maan onder de verduistering rood kleurt, zoals maandag het geval zal zijn. Dan wordt over de bloedmaan gesproken.”

Landing op de maan

De Cosmodrome heeft nog een reden om de maansverduistering in de picture te zetten. “Op 21 juli 2019 is het een halve eeuw geleden dat de eerste mens op aarde landde op de maan”, aldus nog Elise. “De maansverduistering is een mooie start van het jubileumjaar. Heel het jaar herdenken we de ‘space race’ met shows, workshops en andere activiteiten.”