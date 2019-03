Minister van Volksgezondheid Maggie De Block geïnteresseerd in Limburgse innovaties van Spronken Orthopedie DSS

01 maart 2019

17u55 0 Genk Vrijdagnamiddag bezocht Minister van Volksgezondheid Maggie De Block en Europarlementariër Hilde Vautmans het bedrijf Spronken Orthopedie te Genk. Reden hiervoor zijn de diverse innovaties die afgelopen jaar binnen de Spronken Groep werden ontwikkeld en uitgerold binnen de orthopedische en (thuis)zorgsector.

Spronken Orthopedie viert in 2020 haar 60-jarig bestaan. 130 werknemers zetten zich dagelijks in voor het verstrekken van orthopedische & mobiliteitsmiddelen. Nieuw in de sector is de inzet van 3D-technologie bij het ontwerpen en vervaardigen van orthopedische hulpmiddelen. Hierbij worden lichaamsdelen ingescand om op basis van deze beelden via speciale software een perfect passend 3D-geprinte hulpmiddel aan de patiënt te kunnen aanbieden. Veel voorkomende toepassingen zijn bv. polsbraces, kniebraces en dergelijke.

Intelligent infuussysteem

Er werden twee nieuwe producten binnen het gebied van telemonitoring aan Minister De Block. Het eerste betreft een intelligent infuussysteem waardoor zorgkundigen van op afstand het verloop van een infuus kunnen opvolgen. De continue monitoring van het toedieningsverloop van de medicatie zorgt voor een perfecte controle op het behandelingsplan. Dit laat zelfs toe om bepaalde infuustherapieën in de thuisomgeving uit te voeren.

Aansturing via app

Een tweede innovatie die werd voorgesteld is een CPM (continue passieve mobilisatie)-toestel dat klassiek wordt ingezet na kniechirurgie om de stijfheid en zwelling van de knie te verminderen. Het toestel buigt en strekt hierbij de knie op een repetitieve manier waardoor onder andere de pijn ook aanzienlijk vermindert. Uniek aan dit toestel, waarbij de aansturing gebeurt via een app, is dat vanaf nu het revalidatieproces op dagelijkse basis en van op afstand kan opgevolgd en bijgestuurd worden door de behandelende arts. Er zijn zelfs verschillende communicatietools ingebouwd zodat bv. videoconference mogelijk is en kunnen de revalidatiedata ook gekoppeld worden aan het elektronisch patiëntendossier.