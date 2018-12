Minister Homans trekt 635.000 euro uit voor de renovatie van woonwagenpark Horensbergdam “Het is niet genoeg, we vragen de afbraak” LXB

18 december 2018

12u00 2 Genk Vlaams minister van wonen Liesbeth Homans (N-VA) kent aan de stad een subsidie toe van 635.285 euro, geld dat gebruikt zal worden om het woonwagenterrein op de Horensbergdam in Genk te renoveren. “Het woonwagenpark kan straks volledig gerenoveerd worden”, liet de minister verstaan. “Het park zal na de werken safe zijn voor de komende 20 jaar.”

Toelage

De vaste stacaravans die eruitzien als echte huizen en waar door de jaren heel wat koterijen zijn bijgebouwd, zitten nu niet in het plan van de renovatie. De stad die zelf nog goed 63.000 euro toelegt bovenop de toelage van minister Homans gaat 46 dienstgebouwen renoveren. Het zijn kleine ruimtes in baksteen die dienstdoen als berging en sanitair. “De deuren worden volledig vervangen door nieuwe”, stelde Tania Croci, het aanspreekpunt bij de stad voor de gezinnen en alleenstaanden die verblijven op het terrein.

Renovatie

“Bovenop de dienstgebouwen ligt al 40 jaar roofing die versleten is. In de plaats wordt nieuwe roofing op de daken gelegd”, vervolgde de verbindings- en vertrouwenspersoon tussen stad en bewoners van het park. “Verder worden de gevels tegen vocht behandeld. Aan een aantal dienstgebouwen moet de dorpel vervangen worden om zo te voorkomen dat water naar binnenkomt.” Tania Croci heeft bewoners bezocht en de mankementen aan de dienstgebouwen verzameld. “We gaan niet voor afbraak van de bergruimtes met toilet”, liet ze horen. “Heel wat bewoners hebben met eigen middelen hun sanitair en berging gerenoveerd. Anderen vragen dat de ruimtes tegen de grond gaan. We hebben gekozen voor renovatie omdat dat voor elke bewoner het best haalbare is”, beslot Tania Croci die nog liet weten dat de werken volgend jaar gaan straten. Ze nemen een kleine twee jaar in beslag.

Afbraak

Een aantal bewoners vindt dat de renovatie niet ver genoeg gaat. Een van hen is Clementine Vossen (56), ze woont al 30 jaar op de Horensbergdam. “Het is een kot dat z’n tijd heeft gehad”, getuigde ze. “Waarom wordt er niks aan de plafonds gedaan? Het betonrot slaat toe. Er vallen stukjes van af. Bovendien zijn de plafonds te laag. Je riskeert er met je hoofd tegen te stoten. Bij m’n zoon René is zelfs een deel van het plafond ingezakt. Het is er niet meer veilig. Z’n kinderen mogen er niet meer in. We hebben maar één vraag: volledig afbreken en een nieuwbouw zetten! Ga op andere woonwagenterreinen in Limburg eens kijken. Daar staan luxe dienstgebouwen met een douche, verwarming en degelijke toiletten. En ze zijn veel mooier afgewerkt in vergelijking met onze ruimtes.”

Vocht

Een tweede bewoonster die anoniem wenst te blijven, heeft drie nieuwe wasmachines moeten kopen. “Telkens gaat de printplaat stuk door de vocht”, liet ze verstaan. “Ik heb in de stacaravan een toilet, die in het dienstgebouw gebruik ik uiterst zelden. Ook de stroomleidingen laten te wensen over.”