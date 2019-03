Minister Crevits geeft Mater Dei een

miljoen euro voor renovatie school LXB

27 maart 2019

12u00 0 Genk Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits kent een subsidie van een miljoen euro toe aan Mater Dei, een vrije kleuter- en lagere school in Genk-Centrum. Mater Dei verhuist naar de drie blokken van Regina Mundi, een secundaire school waar vandaag de lokalen van leegstaan. Regina Mundi is elders in Genk in een nieuwbouw ingetrokken en hoort nu thuis onder het Atlas College dat buiten het Lyceum alle middelbare scholen van het vrij onderwijs in Genk huisvest. Voor de renovatie moet Mater Dei nog een 500.000 euro voor eigen rekening nemen. “We kunnen straks nog meer een warme en open school zijn”, vertelt Marijke Vanhoenshoven, de directrice van Mater Dei.

Een make-over

“We vergroenen de speelplaats die we ook een natuurlijke aankleding gaan geven. Hoe we dat doen, is nog niet helemaal uitgeklaard”, stelt Marijke Vanhoenshoven. “Zo denken we aan kleine maar houten speeltuigen en spelmateriaal. We willen nog meer een fietsvriendelijke school worden met onder andere een overdekte fietsenstalling.” Aan de buitenkant van de nieuwe thuis van Mater Dei verandert er niets. Alleen, de inrichting en het interieur van de basisschool krijgt een make-over.

Strippen

“We gaan het hele gelijkvloers strippen”, zegt de directrice. “Daar komen zes kleuterklassen met een aangepast sanitair. Voor de allerkleinsten installeren we ook een kleine doucheruimte. Op de eerste étage richten we een grote klas in als polyvalente ruimte waar de kleuters .” Ook de 14 klassen van het lager onderwijs worden in de straks vernieuwde school ondergebracht. Na het bouwverlof dit jaar vangen de werken aan. Tegen de start van het nieuwe schooljaar in 2020 zal de nieuwe thuishaven van Mater Dei in gebruik worden genomen. De lokalen waar Mater Dei nog gebruik van maken, zijn gekocht door de stad. De laatste zoekt een bestemming voor de vrijgekomen lokalen.