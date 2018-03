Minder zware metalen in lichaam 124 JONGE GENKSE PROEFKONIJNEN BEWIJZEN SUCCES E-MISSIEPLAN XAVIER LENAERS

09 maart 2018

03u01 0 Genk De blootstelling aan zware metalen die uitgestoten worden in Genk-Zuid, de omliggende wijken en het naburige Diepenbeek, is tussen 2010 en 2016 gedaald. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat bij 124 jongeren werd uitgevoerd. "Ook in de lucht stellen we een daling vast", aldus Bart Bautmans van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Bij maar liefst 124 jongeren tussen 14 en 15 jaar, die vijf jaar of langer in de buurt van de industrie op Genk-Zuid woonden, werden in 2016 stalen bloed en urine afgenomen en onderzocht. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek? Zware metalen, zoals chroom, cadmium en nikkel, werden in mindere mate teruggevonden in het lichaam van de Genkse jongeren. Bij een eerder onderzoek in 2010, dat werd uitgevoerd bij 200 jongeren, werd nog vastgesteld dat ze toen in hoge mate waren blootgesteld aan schadelijke zware metalen. De stad ondernam actie en stelde in 2012 haar 'E-missieplan' voor om de uitstoot van zware metalen in de lucht en neerslaand stof terug te dringen.





"We komen van ver", reageert burgemeester Wim Dries (CD&V). "We plukken nu de vruchten van het plan waarin tientallen acties werden opgenomen. Velen daarvan zijn al uitgevoerd en worden blijvend opgevolgd."





PAK's

Goed nieuws dus, al kan er wel een kleine kanttekening worden bijgeplaatst. Voor cadmium en de PAK's (stoffen die door verbranding in de lucht en de mens terechtkomen) zijn geen hogere waarden op Genk-Zuid vastgesteld. Wél vallen ze hoger uit dan in de rest van Vlaanderen.





"De impact van de industriezone op het leefmilieu en de gezondheid van omwonenden is veel minder groot dan voorheen. Toch moeten we blijven inzetten op meerdere bronnen die vervuilende stoffen uitstoten", zegt schepen van Leefmilieu Gianni Cacciatore (PROGenk, s.pa). "We gaan voor een geïntegreerde aanpak. Als stad zetten we in op vergroening van de mobiliteit. En we gaan nog sterker omwonenden van Genk-Zuid sensibiliseren. Ze kunnen zelf veel doen op het vlak van levensstijl, vervoer en voeding." Volgens Bart Bautmans kunnen de resultaten van het onderzoek bij jongeren (dat van 2016) erop wijzen dat de invloed van het industriegebied minder nadrukkelijk is dan het verkeer of voeding. Naast extra sensibilisering maken de stad, provincie en andere betrokkenen in de problematiek werk van bijkomende communicatie. "We zullen hier nog korter op de bal spelen", aldus Nico Bleux, die coördinator is van het E-missieplan. "Zo heeft elke jongere die meedeed aan het onderzoek een brief gekregen met daarin de persoonlijke resultaten van z'n bloed- en urinestalen. We hielden voor 60 huisartsen een infoavond en gaan naar de middelbare scholen in Genk en Diepenbeek." Gisteravond werden de Genkenaren geïnformeerd. Meer info over het onderzoek van 2016 op www.genk.be/genk-zuid of www.diepenbeek.be.genk-zuid.