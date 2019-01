Met een partybus naar het

16 januari 2019

Racing Genk en discotheek The Versuz hebben een bijzondere VIP- formule uitgewerkt. Het concept wordt voor het eerst uitgevoerd op zaterdag 26 januari. Die dag werkt KRC Genk in de Luminus Arena (het stadion van Racing) een thuiswedstrijd af tegen Moeskroen, de eerste officiële thuismatch van de reguliere competitie in het nieuwe jaar. Wie wil en zich snel inschrijft kan de dag van de wedstrijd op een partybus stappen waar plaats is voor 54 personen. “Voordat ze afreizen biedt Versuz hen een drankje aan”, vertelde Svenya De Roo, account- manager bij KRC Genk en de bezieler van het initiatief.

Bij aankomst in het stadion schuiven ze voor een maaltijd aan tafel met een glasje champagne en worden ze nadien begeleid naar de seats voor bedrijven. Na afloop van de wedstrijd blijven ze nog een klein uur in het stadion voor een feestje. Terug in The Versuz mogen ze gratis als VIP in de daartoe bestemde ruimte voor een ontspannen voortzetting van de avond. “Het is een heelnieuwe insteek van de samenwerking tussen Racing en The versuz die al langer bestaat”, legde Svenya De Roo uit. “KRC Genk en The versuz zijn toch de twee grootste entertainmentpools in de provincie Limburg. Met de VIP- formule verankeren we beide pools. En daarbij, we richten ons tot een publiek dat nagenoeg hetzelfde is bij de Verzus dan bij Racing. We mikken op de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar”, aldus nog Svenya De Roo. Voor de VIP- formule inbegrepen de bus, eten, drank en de wedstrijd betaal je 95 euro. Meer info over het concept vind je op www.krcgenk.be.