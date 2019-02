Met directe treinverbinding naar Triëst

haalt H. Essers 9000 trucks van de weg LXB

15 februari 2019

12u00 0 Genk H.Essers met hoofdzetel in Genk, een nationale en internationale speler op het vlak van transport en logistiek met 6.340 medewerkers en 71 vestigingen in 17 landen, gaat goederen per spoor rechtstreeks vanuit Genk vervoeren naar de spoorterminal Triëst, een stad in het noorden van Italië. Het is de eerste rechtstreekse treinverbinding van België naar dit belangrijk knooppunt aan de Adriatische zee. “Hiermee halen we jaarlijks niet minder dan 9000 transporten van de weg”, weet Gert Bervoets, de ceo van H. Essers, te vertellen.

Duurzaam

“Een duurzame oplossing waarmee we niet enkel tegemoetkomen aan de snelgroeiende vraag van onze klanten”, vervolgt hij. “Het is ook goed voor het milieu.” Hetgeen bevestigd wordt door Lineas Intermodal, één van de grootste private spoorwegmaatschappijen voor goederenvervoer. Ze verzrogt de treintransporten voor H. Essers. “De CO2- uitstoot is negen keer minder”, stelt Sam Bruynseels van Lineas. “Het energieverbruik is zes keer minder en de luchtvervuiling acht keer. Het spoor is een grote troef om de transportsector klimaatvriendelijk te maken.”

Big Brother

In eerste instantie vertrekken vanuit Genk twee treinen per week met wagons vol chemische, farmaceutische en andere hoogwaardige producten naar Triëst. Later worden er dat drie. Vanuit Triëst worden de containers en trailers per schip naar de haven in Patras in Griekenland en die van Istambul, Pendik, Ismir en Mersin in Turkijke verscheept. Opmerkelijk is dat de treintransporten van H. Essers gevolgd worden vanuit het moederbedrijf in Genk. “Op de trein staan safebox-containers”, zegt Gert Bervoets. “Ze zijn speciaal ontwikkeld door ons bedrijf. Ze worden elektronisch vergrendeld, dag en nacht en zeven dagen op zeven opgevolgd op onze controletoren in Gen. Zo kunnen we ingrijpen wanneer dat nodig is. Ook kunnen we de temperatuur in de containers controleren. Hierdoor zorgen we dat goederen die gevoelig zijn voor temperatuur begeleid kunnen worden vevoerd”, aldus nog Gert Bervoets.