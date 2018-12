Met de fiets richting bekermatch in Brussel LXB

19 december 2018

12u00 0 Genk Aan het stadion van Genk zijn gisterochtend twintig mannen en vier vrouwen met de fiets vertrokken voor een tocht van zowat 130 kilometer. Einddoel was het stadion van Union Saint-Gilles, waar KRC Genk speelde voor een plaats in de halve finale van de Beker van België.

Onder de fietsers zagen we Peter Kroonen, voorzitter van Racing Genk, stafleden en zelfs Thierry Courtois — vader van onze nationale doelman Thibaut. “Een fijne en ook nog eens gezonde uitstap”, knipoogde Peter Kroonen voor vertrek. “Bovendien dragen we het principe ‘Samen uit, samen thuis’ hoog in het vaandel. De rit mag dan pittig zijn, iedereen zal de Heizel bereiken!”

Ook clubicoon en oud-voetballer Wilfried Delbroek was van de partij. “Ik ben peter van deze fietsclub”, lacht hij. “Steevast gaan we de baan op met een toffe bende. Onderweg lachen en babbelen we veel.”

Eén van de vier deelnemende vrouwen was Mieke Cuypers uit Kuringen. “Als gewezen triatlonatlete heb ik al de nodige fietskilometers in de benen”, vertelt ze. “Ik fiets nog altijd graag en ik kan het tempo van de mannen zeker aan.”

“We fietsen langs plaatsen waar we niet elke dag komen”, geeft Kroonen nog mee. “Zo rijden we door Meensel-Kiezegem, het geboortedorp van Eddy Merckx. We houden ook halt in Leuven en rijden door het Zoniënwoud. Geen verveling tijdens deze rit!”