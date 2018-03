Meikoningin van 17 zwaait scepter over O Parade 15 maart 2018

Samira Bedraoui, 17 jaar en laatstejaars aan het lyceum in Genk, zal op de dag van de arbeid als meikoningin de scepter zwaaien over de O Parade die tradtioneel op 1 mei door de straten van de binnenstad trekt. Vorig jaar mocht ze voor één dag burgemeester Wim Dries vervangen.





Nu zal ze met haar twee eredames Michelle Solberg (21) en Titjana Vjestica (24) Genk vertegenwoordigen op tal van festiveiten. De eerste waarop ze dat doet, is de O Parade die dit jaar 40 groepen telt. "Het is de eerste keer dat ik meedoe aan een verkiezing", liet Samira weten. En dan meteen verkozen worden tot meikoningin! "Ik ben fier dat ik ambassadeur mag zijn van m'n stad", aldus nog Samira. (LXB)