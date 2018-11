Meet & Greet tussen tien creatieve

ondernemers en actieve bedrijven LXB

22 november 2018

12u00 0 Genk Voor creatieve ondernemers is het niet altijd zo vanzelfsprekend om de unieke producten die ze ontwerpen aan de man te brengen. Ze zoeken naar bedrijven die voor hen de producten kunnen maken, verspreiden en verkopen. The Box, een pand op de Vennestraat (winkel- en wandelstraat) in Winterslag van vzw Stebo uit Genk, is een hotspot en een hub waar de creatieve ondernemers hun producten kunnen etaleren en in contact met mensen uit het bedrijfsleven. Tien creatieve ontwerpers hebben gisteren hun eigen werken voorgesteld aan acht Limburgse bedrijven en expertisecentra.

Technieken

De creatieve ondernemers maken producten met oude en nieuwe technieken. Hierbij lieten ze zich inspireren door het zogenaamde achtste wereldwonder: het fietsroutenetwerk in Limburg dat de provincie nationaal en internationaal op de kaart zet. Een van de lussen op het netwerk is de fietsroute Het Zwarte Goud dat de vroegere mijngemeenten met elkaar verbindt. Je ziet de conturen van deze route terug in de ontwerpen. Katleen Bessemans ontwierp keramieken borden en koppen waarin een deel van de fietslus is verwerkt. Leen Van de Wouwer maakt unieke juwelen. “Ik heb de knooppunten op de fietsroute verwerkt in ringen en hangers”, bekende ze. “Ik gebruik milieuvriendelijk zilver dat niet zwart uitslaat. De juwelen heb ik met een läsercutter uitgesneden.” Katje Noelmans stalde 3D- geprinte juwelen uit alsook speciale broches waarin de contouren van de fietsroute in textiel verwerkt zit.

Samenwerking

De meet & greet die gisteren in The Box doorging, kadert in een Europees project: InduCult 2.0! “Tien partners uit héél Europa, en Stebo is er één van, doen mee”, liet Ina Metalidis van Stebo verstaan. “Het is bedoeling dat de samenwerking tussen de creatieve en industriële sectoren wordt gestimuleerd. Industriële regio’s hebben over het algemeen niet zo’n goeie naam. Mensen trekken er weg. Nochtans zit er heel veel potentieel. Juist dat willen we hier houden door de creatieve talenten kansen te geven.” Meer info over de 10 ondernemrs in The Box vind je op www.sjic.be of mail naar ina.metalidis@stebo.be.