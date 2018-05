Medewerkers Bokrijk in nieuw jasje (en broekje) 04 mei 2018

Bokrijk zette gisteren het vakmanschap met textiel in de etalage. "Met een hedendaagse blik willen we een verhaal over de geschiedenis brengen", liet de voorzitter van Domein Bokrijk Igor Philtjens horen. "Dat doen we nu met textiel." Hiervoor huurde Bokrijk de Antwerpse ontwerper Tim Van Steenbergen in. Het textielverhaal brengt hij met een tweeluik. Enerzijds stelde hij in het Hooghuis van Tessenderlo een expo samen. Hierin laat hij bezoekers op een interactieve manier kennismaken met de plattelandskleding uit eind 19de-begin 20ste eeuw én met het hedendaagse textielverhaal. Anderzijds ontwierp hij een kledinglijn voor de 72 seizoensmedewerkers van Bokrijk. Ze lopen in het musuem rond in een nieuwe outfit met broeken, rokken en shorts in krijtstrepen. Ook t-shirts en truien horen bij de 'Do You Remember'-kledinglijn. (LXB)