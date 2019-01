Maquette brengt het masterplan Ziekenhuis Oost-Limburg in beeld LXB

12u00 0 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg ontvouwde goed drie jaar geleden een masterplan. Hierin staat welke weg het ziekenhuis in de toekomst wenst in te slaan en hoe het ZOL zich verder dient te ontwikkelen. Om het masterplan aan de bezoekers van het ziekenhuis voor te stellen, staat een mega-maquette in de inkomhal van het ziekenhuis. “Zo delen we het masterplan met de mensen”, liet Bas Römgens, de vaste architect van het ZOL, optekenen.

De maquette werd gebouwd door Stien Verheye (22), een laatstejaars binnenhuisarchitecte die studeert in Gent, maar afkomstig is uit As, bij Genk. De maquette op schaal 1/400 (1 centimeter staat gelijk aan 4 meter) balt 38 hectare samen in een maquette van 4 vierkante meter. Het was een titanenwerk om ze te bouwen. “Ik ben er twee maanden mee bezig geweest”, vertelt de architecte in spé. “Ik heb mijn ziel en zaligheid erin gestoken. Zo heb ik 3.000 stukjes schildersdoek geknipt en geplakt tot ze er als echte bomen uitzagen. Ik heb in de maquette de sfeer weergegeven van hoe het ziekenhuis straks zal worden ingericht”, besloot ze.

Zorgcampus

De maquette brengt de toekomstige ontwikkelingen van het ziekenhuis in beeld. “Met het plan willen we de toegankelijkheid verbeteren, zowel fysiek als gevoelsmatig”, aldus Bas Römgens. “Het is de bedoeling dat de mensen makkelijk hun weg vinden op het ZOL-terrein. Bovendien is het de bedoeling om nog méér groen aan te brengen. Met het plan wordt minder de focus gelegd op het ziekenhuis op zich. We evolueren naar een zorgcampus waar plaats is voor een sportmedisch centrum, een apotheek en een zorgwinkel. Er is ook sprake van een zorghotel. Op het terrein wordt verder ingezet op onderwijs en onderzoek. Ook van belang is dat de site meer deel uitmaakt van het leven in de stad.” Tot nog toe zit het sportmedisch centrum in een finale fase. Voor al de andere (zorg)voorzieningen moet de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Oost- Limburg nog knopen doorhakken.