Mannen dealen vanuit garage 09 april 2018

Politie CARMA heeft vrijdagavond een huiszoeking uitgevoerd in een woning op de Eikenlaan. De speurders vermoedden dat er drugs werd verhandeld. Er werden verdovende middelen en cash geld teruggevonden. Onderzoek wees uit dat er mogelijk drugs verhandeld werd door twee dealers vanuit de garage van een woning op de Eikenlaan. Vrijdagavond rond 22 uur viel de politie binnen in de garage en woning met een drugshond. De verdachten waren niet aanwezig. Tijdens de huiszoeking werd er cannabis, cocaïne en cash geld aangetroffen in zowel de garage, de kelder en een slaapkamer van de woning. Ook in een geparkeerd voertuig voor de woning werd er cannabis teruggevonden. (MMM)