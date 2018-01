Man vrijgesproken van levering fatale dosis GHB 02u58 0

E. (40) uit Heers, die een celstraf van dertig maanden en een boete van 6.000 euro riskeerde omdat hij een fatale dosis GHB zou hebben geleverd aan de 37-jarige E. uit Genk, is vrijgesproken. De ouders van de vrouw vonden hun dochter E.V. op 16 september 2014 dood in de badkamer van haar appartement in Genk. De vrouw was overleden na een overdosis GHB. Naast haar lichaam lag een fles met daarin een drank die was vermengd met GHB. "Eén slok bevatte 4 gram," beschreef de aanklager. "Ze moet meermaals het bewustzijn zijn verloren, waarbij ze ten val kwam en zich verwondde." Al snel kwam jeugdvriend E. (40) in het vizier van de speurders. Er was belastend sms-verkeer, waarbij het slachtoffer kort voor haar dood nog '250 milliliter' bij de dertiger bestelde. "Dat ging over snoep en sterke drank", counterde E. De rechtbank sprak E. vrij. "Het onderzoek heeft niet met zekerheid kunnen vaststellen wie de fatale dosis GHB geleverd heeft", oordeelde de strafrechter. (VCT)