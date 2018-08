Man verkracht dochter (18) 'om haar te straffen' 21 augustus 2018

02u43 0 Genk In de correctionele rechtbank van Tongeren is gisteren 40 maanden cel gevorderd voor een 55-jarige Genkenaar die zijn 18-jarige dochter verkrachtte om haar te straffen wegens haar 'losbandig gedrag'. De procureur vroeg ook totaal contactverbod en ontzetting uit de rechten.

Na het vertrek van haar twee oudere zussen leefde de jongste dochter alleen met haar vader. Er waren permanent spanningen en regelmatig kwam het tot hoogoplopende ruzies. De man kon het absoluut niet verkroppen dat zijn jongste pupil zich 'onzedig' kleedde en vaak tot diep in de nacht van huis bleef. Op 25 mei van dit jaar liep het volledig fout.





Rond vijf uur 's morgens werd de politie gealarmeerd door één van de zussen die op de hoogte was gebracht van zware incidenten in de ouderlijke woning. Bij aankomst hoorden de zussen het slachtoffer roepen en moesten ze de deur forceren om binnen te geraken. In een dronken bui had de man zijn dochter rake klappen toegediend en haar verkracht. Het slachtoffer kon even vluchten, maar moest daartoe haar nachtkleed uitdoen om niet ingehaald te worden. Even liep ze naakt op straat maar de Genkenaar slaagde erin haar terug naar binnen te sleuren. Heel de nachtmerrie zou bijna een uur geduurd hebben.





Overdosis

De advocaat van de betichte pleitte voor verzachtende omstandigheden. Zo zou de echtgenote van de man zwaar verslaafd geweest zijn aan slaappillen om uiteindelijk te overlijden aan een longkwaal. De weduwnaar zorgde nadien alleen voor zijn dochters en verloor ook zijn werk. Het klikte echter totaal niet tussen vader en dochters, waardoor twee ervan het huis verlieten. Ten einde raad trachtte hij zelfs zelfmoord te plegen door het innemen van een overdosis slaappillen. Dit mislukte waarna de man zijn heil zocht in overmatig alcoholgebruik hetgeen uiteindelijk leidde tot die dramatische 25 mei. Vonnis volgt op woensdag 5 september.