Man van 58 met nierproblemen zoekt

op Facebook naar geschikte donor “De moeilijkste stap uit m’n leven” LXB

13 november 2018

12u00 0 Genk Salvatore Fiata (58), werfleider bij een staalfabriek, heeft een nieuwe nier nodig. De man heeft al 30 jaar nierproblemen en staat sinds 2017 op een wachtlijst. Ondertussen werken zijn nieren nog voor slechts 7 procent. “Ik moet echter nog twee tot drie jaar wachten”, bekent Salvatore. Nu doet hij op Facebook een oproep tot een persoon die bereid is een nier aan hem af te staan.

Tot nog toe hebben twee geschikte personen gereageerd op z’n smeekbede naar een nier. Een man uit Hasselt en een meisje uit Genk lieten weten dat ze een nier willen afstaan. “Ik weet wel nog niet of ze het echt menen”, was de eerste reactie van Salvatore. “Ik heb van hen niks meer gehoord, laat staan dat ze met me willen spreken zodat ik ze beter leer kennen.”

Grote vraag

Voor Salva was het in geen geval een ‘walk in the park’ om de vraag naar een nier op Facebook te posten. “Het bekendmaken dat ik hulp nodig heb, is de moeilijkste stap tot nog toe in m’n leven”, zuchtte hij. “Het is ook niet niks wat ik vraag. Dat besef ik maar al te goed”, klinkt hij nuchter. “Oké, ik stel meer vertrouwen in Eurotransplant, waardoor ik binnen enkele jaren kans maak alsnog een nier ingeplant te krijgen. Wat heb ik te verliezen als ik via Facebook toch een geschikte donor kan vinden?”, vraagt hij zich af. Hij weet dat hij vanaf midden december aan de nierdialyse moet. “Mocht ik alsnog een nier krijgen dan hoef ik geen acht uur lang per dag aan een toestel te hangen die automatisch m’n buik spoelt”, liet hij verstaan. “Wat bij mij ‘s nachts in de slaap moet gebeuren, want ik ga overdag nog voltijds werken. Voorlopig ondervind ik op m’n werk geen al te grote gevolgen van het nierfalen. Al ben ik wel vlugger vermoeid.”

Onderzoek

Hij wil in géén geval betalen voor een nier. “Daar doe ik niet aan mee. Bovendien is het strafbaar”, vulde hij aan. “Ik heb geen bezwaar als ik van een wildvreemde een nier zou krijgen. Hij moet toch grondig onderzocht worden, dezelfde bloedgroep hebben en bereid zijn een nier af te staan.” Wat Bruno De Schans, coördinator voor transplantaties bij UZ Leuven bevestigt. “De nierdonor moet vanzelfsprekend gezond zijn en moet een lange vragenlijst invullen. Verder gaat een onafhankelijke arts hem of haar grondig onderzoeken. Een psycholoog en een psychiater laten ook hun licht schijnen over de geschiktheid van de donor”, zegt De Schans. “Een oproep doen op Facebook kan mogelijk de deur openen voor misbruik”, waarschuwt hij.

Salvatore Fiata heeft behalve Facebook nog een andere optie. Z’n dochters Titiana (35) en Lisa (28) hebben de bloedgroep van hun vader. “Lisa wil me helpen, maar de dokter vindt ze te jong om een nier af te staan”, bekende Salvatore. “En Titiana? Zij staat er niet echt voor open.”