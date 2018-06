Man valt flauw na Lottowinst van 4,5 miljoen euro 20 juni 2018

02u54 0 Genk De 15de Lotto-miljonair van het jaar gaat met 4,5 miljoen euro naar huis. Het gaat om een man van middelbare leeftijd uit de regio Genk.

Toen de geluksvogel van Sinan Karaoglu, die in de Stalenstraat in Waterschei een dagbladhandel uitbaat, hoorde dat hij de vetpot gewonnen had, wist hij niet meer waar hij het had. "Ik heb hem even apart genomen", legt Sinan uit. "Hij was zo onder de indruk dat hij flauwviel. Hij bibberde op z'n benen. Ik heb hem op een stoel geholpen en gaf hem een glas water waarna hij weer tot z'n positieven kwam", getuigt de Lotto- verkoper.





Het is het hoogste gewonnen bedrag in z'n winkel. "Het tweede was 250.000 euro, dat bedrag werd met een krasbiljet van 5 euro gewonnen", getuigde de man.





Nu gaat het om een man die al 20 jaar op de Lotto speelt. "Hij zet gemiddeld rond de 25 à 30 euro op de Lotto in, en hij gebruik altijd dezelfde combinatie van acht getallen", vertelt Caroline Vangoidsenhoven, woordvoerster van de Nationale Loterij.





"Hij gaat het geld delen met z'n familie. En hij zal ook een aantal goede doelen gaan steunen", bekende de woordvoerster. Voorts verzekerde hij ook voortaan met hele familie op de Lotto te spelen. (LXB)