Man slaat hulpvaardige passant: twaalf maanden cel gevraagd 19 juni 2018

02u50 0 Genk De 22-jarige H. uit Genk riskeert een celstraf van twaalf maanden omdat hij een man een zware klap verkocht heeft. Dat deed hij nota bene toen het slachtoffer hem tegenhield terwijl hij zijn vriendin mishandelde.

Vijftien mensen stonden op 17 juni van vorig jaar aan de bushalte waar H. zwaar over de schreef ging. J.V. zag vanuit zijn auto hoe H. zijn vriendin, die voor hem op een bankje zat, sloeg en bespuwde. De man zette zijn wagen meteen aan de kant en schoot de jongedame ter hulp. "Mijn cliënt wees de beklaagde erop dat zijn gedrag niet normaal was en dat hij moest stoppen met vechten", aldus de advocate van J.V. "Daarop kreeg hij prompt een vuistslag in zijn oog. Hij heeft er verschillende breuken in zijn gezicht aan overgehouden en was een tijdlang werkonbekwaam."





De openbare aanklager verwees naar de verwondingen van het slachtoffer en vorderde naast een celstraf van twaalf maanden ook een boete van 100 euro. "Normaal hou ik rekening met de jonge leeftijd van een beklaagde, maar hij werd al meermaals veroordeeld voor slagen en diefstallen, en leert niets uit zijn werkstraffen", klonk het. "Ik zie dat niet goedkomen."





Maar H. zelf ontkende alles. "Ik was gewoon aan het spelen met mijn vriendin, die nu trouwens mijn verloofde is", sprak hij. "Die man viel mij langs achter aan en gaf mij een klap. Ik heb uit schrik teruggeslagen." De advocaat van de twintiger vroeg zich ook luidop af of een derde wel tussenbeide moet komen wanneer hij een vermeende ruzie tussen twee mensen ziet. "Als iemand in nood is, zeker wel", antwoordde de rechter. Vonnis op 5 juli. (VCT)