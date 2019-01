Man riskeert 10 maanden voor doodsbedreigingen aan politie-inspecteur DSS

02 januari 2019

15u24 0 Genk In het Genkse Winterslag hield een interventieteam van de politiezone Carma eind februari een verdacht voertuig tegen. Een van de drie inzittenden gedroeg zich bijzonder agressief.

Toen de man enkele dagen later bij de onderzoeksrechter werd voorgeleid, merkt hij tijdens het overbrengen uit het cellencomplex de politie-inspecteur op die hem die nacht aanhield. Plots werd de man zeer agressief en hij driegde de agent meteen af. “Ik ken u wel, ik maak u kapot, wacht maar ik zal u niet vergeten.” spuwde de man uit. De procureur des konings kon er niet mee lachen en vorderde een celstraf van 10 maanden met uitstel voor smaad en bedreiging aan de politie. De strafrechter in Tongeren nam de zaak in beraad en spreekt zich ten gronde uit op 30 januari.