Man rijdt in op politie, schoten gelost

Een politiecontrole is zaterdagavond zwaar geëscaleerd in Genk. Een bestuurder probeerde aan de controle te ontsnappen en reed hierbij in op de controlepost. Na een achtervolging kon de Genkenaar gearresteerd worden. Zowel de verdachte als twee politiemannen raakten lichtgewond. Het was aan de Emiel Vandorenlaan rond 22 uur dat de man weigerde te stoppen. Hij reed met zijn Volkswagen Golf in op de controlepost en de aanwezige agenten konden maar nipt aan de kant springen. Eén van hen raakte hierbij lichtgewond. Er werden enkele schoten gelost in de richting van de auto maar de bestuurder kon verder vluchten met enkele lekke banden. Politie CARMA zette meteen de achtervolging in en reed de wagen klem op de Dijkstraat in Genk, enkele kilometers verderop. Drie politievoertuigen raakten hierbij zwaar beschadigd. De agressieve bestuurder, een 41-jarige Genkenaar, moest met geweld uit de auto gehaald worden. De Genkenaar werd gearresteerd. Zowel de verdachte als een inspecteur raakten hierbij lichtgewond. Politie LAMA kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen. Ze namen de verdachte voor verder onderzoek mee naar het commissariaat. De veertiger is zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werd aangehouden. Hij zit in de cel. (MMM)