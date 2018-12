Man probeert huis in brand te steken omdat vrouw hem verlaat VCT

10 december 2018

12u49 0 Genk Een 47-jarige man uit Genk kon het niet verkroppen dat zijn vrouw hem begin 2017 liet zitten. Hij stalkte zijn ex en probeerde op 10 februari 2017 zelfs de echtelijke woning in Genk in brand te steken. De strafrechter in Tongeren veroordeelde hem hiervoor tot een celstraf van een jaar, twee maanden meer dan de openbare aanklager had gevorderd.

Tussen 17 januari en 10 februari 2017 stalkte de veertiger zijn ex onophoudelijk. Hij belde haar meermaals per dag met de eis om terug te komen, achtervolgde de vrouw als hij haar in het openbaar tegenkwam en viel haar lastig op haar werk. Op 10 februari 2017 wilde hij de echtelijke woning in Genk in brand steken. “Hij zette de gasflessen klaar in de woonkamer, goot benzine uit in de woning en stak daarna een sigaret aan,” beschreef de openbare aanklager. De politie kon tijdig het raam van de woning inslaan en de ruimte verluchten.” De Genkenaar daagde zelf niet op voor de rechtbank.