Man overvallen aan bankautomaat 21 augustus 2018

02u43 0

Zondagavond heeft een man onder bedreiging van een wapen zijn geld moeten afgeven in de Boxbergstraat. De 30-jarige Genkenaar was geld gaan afhalen aan een bankautomaat toen een man hem aansprak en zei dat zijn bromfiets gestolen was. Hij vroeg of hij een eindje mocht meerijden. In de auto bedreigde hij de bestuurder met een wapen en dwong hij hem zijn geld af te geven. Ter hoogte van de Noordlaan stapte de verdachte uit en liep weg. De politie voert verder onderzoek. (MMM)