Man int geld voor Spaanse vakantiewoning die niet bestaat 02u42 0

S.P. ( 39), een Portugese man uit Rotterdam, is veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden en een boete van 1200 euro voor oplichting. De dertiger stelde valse huurovereenkomsten op voor een vakantiewoning in Spanje die hij via internet te huur aanbood. S.P. inde ook voorschotten voor schoonheidsproducten en een Nintendo spelconsole die hij online te koop aanbood.





"De slachtoffers betaalden hem de gevraagde voorschotten maar hij hield het geld voor zichzelf en lichtte de mensen op", beschreef de openbare aanklager. "Hij liet een slachtoffer zelfs een valse huurovereenkomst tekenen voor een vakantiewoning in Spanje maar na een tijdje viel zijn verhaal uit elkaar." Twee vrouwen uit Genk en Kortrijk betaalden zo een voorschot van 350 en 700 euro om de niet-bestaande vakantiewoning van S.P. in Spanje in april en juli 2015 te huren. Hun vakantieplannen gingen in rook op en ze zagen hun geld niet meer terug. "Ik hoop dat u zelf niet naar Spanje bent gegaan?" vroeg de rechter aan slachtoffer S. uit Alveringem, die persoonlijk naar de rechtbank was gekomen. "Neen, hij heeft ons veertien dagen voor ons vertrek gemaild dat er waterschade was. Ik heb toen onmiddellijk mijn geld terug gevraagd maar ik heb nooit iets terug gekregen", antwoordde S. De dertiger moet nu de schade van de vrouw, 700 euro voor het betaald voorschot en 120 euro administratiekosten, terugbetalen. (VCT)