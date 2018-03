Man die misdrijf pleegt krijgt enkelband 20 maart 2018

De 33-jarige man uit Lanken die zaterdagnacht een KRC Genk-supporter aanreed in Lanaken én daarna vluchtmisdrijf pleegde, is aangehouden.





Dat beslist de onderzoeksrechter in Tongeren. De bestuurder krijgt een enkelband en mag onder elektronisch toezicht zijn proces thuis afwachten. Een 24-jarige Lanakenaar uit Lanaken werd die nacht langs achteren aangereden door een voertuig. Het slachtoffer was met zijn vader te voet op weg naar huis, nadat ze aan een café in de Pannestraat van de bus waren gestapt na het bijwonen van de bekerfinale in Brussel. Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ZOL in Genk afgevoerd. De politie kon de 33-jarige man uit Lanaken al snel opsporen. (MMM)