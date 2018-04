Man bewerkte ex met bezemsteel 10 april 2018

02u28 1 Genk De strafrechter in Tongeren veroordeelde de 46-jarige Genkenaar C.A. tot 150 uren werkstraf en een geldboete van 600 euro omdat hij zijn ex tot bloedens toe sloeg met een bezemsteel.

Bij een zoveelste dispuut over de scheiding sloegen de stoppen bij C.A. door en bewerkte hij de vrouw met een bezemsteel. Opgeroepen agenten vonden de vrouw vrij ernstig gewond met in haar buurt ook de bewuste bebloede steel als bewijsstuk. Tijdens de rechtszitting zei de vrouw dat ze zich niet burgerlijke partij wenste te stellen. "We gaan nu ieder onze eigen weg en sinds dat bewust voorval zijn er geen incidenten meer geweest", verklaarde ze. Allicht heeft zulks tot 'slechts' een werkstraf geleid want de procureur had bij de behandeling van het proces een jaar cel gevorderd voor C.A. (JEK)