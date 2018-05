Man bedreigt zwangere partner met stroomstootwapen 09 mei 2018

02u48 0 Genk De strafrechter in Tongeren heeft een 28-jarige Genkenaar tot een werkstraf van 130 uur en een boete van 800 euro veroordeeld. De man had in een dronken bui, zijn zwangere partner enkele rake klappen verkocht en haar bedreigd met een stroomstootwapen.De spreekwoordelijke potten zijn inmiddels gelijmd en de vrouw stelde zich geen burgerlijke partij.

Na het degusteren van zeker twintig glazen bier wilde de man in een nachtwinkel een extra voorraad indoen. Toen de vrouw - vijf maanden zwanger - duidelijk maakte dat ze dit niet zo'n goed idee vond, sloegen zijn stoppen door. Hij diepte uit de keukenlade een stroomstootwapen in de vorm van een zaklamp en richtte dit naar haar buik met de melding dat ze hem zijn weg moest laten gaan. Na het incident trok de man naar de nachtwinkel en koelde onderweg zijn woede op een verkeersbord, wat hem bloedende vuisten opleverde. De vrouw reed hem achterna en kreeg ook nog een paar rake klappen te incasseren. Eind goed, al goed want uiteindelijk reed het koppel samen naar de politie om aangifte te doen. (JEK)