Lyfra sluit: 31 jobs verloren 16 juni 2018

02u39 1 Genk Lyfra in Genk, een verdeelcentrum van rookwaren, dranken en confiserie, gaat sluiten. Alle 31 arbeiders en bedienden verliezen hun job.

Ook de vestiging in Drongen gaat dicht, die in Lot verdwijnt niet. In totaal staan 48 banen op de helling. Bij het personeel is de verslagenheid groot. Niemand van de arbeiders en bedienden was gisteren bereid tot commentaar of reactie. De vakbonden zijn even verbouwereerd als het personeel. Aan de basis van de sluiting in Genk en Dringen ligt het dalend zakencijfer. "Lyfra zit kennelijk in slechte papieren", zegt Ruth Vaes, de secretaris bij ACV voor de sector voeding en diensten. "Ook de stijging van de kosten voor brandstof en de kilometerheffing voor vrachtwagens spelen mee een rol bij het voornemen het distributiecentrum te sluiten." Door de intentie tot sluiting geldt nu de wet Renault. Dat betekent dat het bedrijf een informatie- en conuslatieronde moet houden. (LXB)