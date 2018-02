Luminex zet Limburg op wereldkaart JONG BEDRIJF STUURT LICHT EN GELUID IN SHOWS VAN PARIJS TOT TOKYO XAVIER LENAERS

20 februari 2018

02u55 0 Genk De Limburgse bedrijven gooien hoge ogen in Japan, China en Zuid-Korea. "We noteren de hoogste stijging qua export in zeven jaar", zegt Johann Leten van de Kamer van Koophandel of Voka Limburg. De verre uitvoer was vorig jaar goed voor zo'n 865 miljoen euro. Ook het Genkse Luminex schrijft momenteel een succesverhaal in alle uithoeken van de wereld.

Het schoolvoorbeeld van de Limburgse ondernemingen die hun producten en diensten exporteren naar Amerika, Azië en India is Luminex. Het bedrijf dat vorig jaar een nieuw pand op Genk-Noord betrok en twintig personen tewerkstelt, is gespecialiseerd in het sturen van licht, geluid en video. "We doen dat in shows en op mega events wereldwijd", zegt Bart Swinnen, mede-zaakvoerder van Luminex.





Wereldklasse

Het bedrijf dat nog maar in 2002 opgericht werd, heeft in de professionele entertainment een koppositie ingenomen. Zo heeft de kmo het licht en geluid aangestuurd op tournees en shows van wereldvedetten zoals Ed Sheeran, Coldplay, Lady Gaga, Adèle en Muse. "Ook in pretparken en mega-events zijn we aanwezig, zoals in Disneyland Parijs, het Eurovisiesongfestival en Cirque du soleil. Binnenkort zetten we onze technologie in op de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo", aldus Swinnen die bij Luminex ook product-manager is.





Het geheim van de Genkse speler? Samenwerking. "We hebben expertise in het aansturen van licht en geluid", zegt Swinnen. "Wat we in het buitenland doen, gebeurt in samenwerking met andere bedrijven. Zo hebben we een filiaal in Tokyo (Japan) en in Montreal (Canada). Hierdoor bouwen we onze relatie met lokale partners uit." De aanpak legt het bedrijf geen windeieren. "We zijn een snel groeiend bedrijf. Japan is een van onze beste exportmarkten voor onze technologie. Van daaruit bewegen we ons naar China, Thailand, Vietnam en Zuid- Korea. Momenteel halen van één zesde van de omzet uit de export naar Azië."





Groei

De export van Limburgse bedrijven zorgt voor extra groei van de economie in de provincie. Vooral de uitvoer naar verre landen kent een piek. "Vorig jaar werden meer dan 22.800 certificaten van oorsprong uit (nodig om de oorsprong van goederen aan te duiden red.) afgeleverd. Voor 2017 is dat de sterkste stijging in zeven jaar", lichtte Katrien Dreesen, de directeur internationale economie bij de Kamer van Koophandel in Limburg, toe. "Vanuit Limburg werd vorig jaar naar 149 landen in de wereld geëxporteerd. En dé belangrijkste bestemming voor de export naar verre landen is China, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten volgen op plaats twee en drie."





Meer info op www.voka.be.