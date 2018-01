Luciano (24) staat terecht omdat hij vader van ex-lief doodstak 02u36 0 Foto RV Tamara met haar ex-vriend Luciano W. Genk Luciano W. (24) uit Zonhoven moet zich vanaf 14 februari verantwoorden voor de dood van de vader van zijn ex-liefje Tamara (23). De 46-jarige Bart Loisen uit Genk kreeg begin juni 2015 enkele messteken. Nadien stuurde hij nog een gemeen berichtje naar zijn ex: "Ik hoop dat uw pa daar kapot blijft." De veertiger bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Na twee jaar was de relatie tussen Tamara en Luciano op de klippen gelopen. De bewuste dag van de steekpartij wilde Bart Loisen de stalkende ex van zijn dochter de les spellen. Daar reed hij voor dag en dauw samen met twee vrienden naar het huis van Luciano in Zonhoven. Daarop volgende een schermutseling die eindigde met twee steken in het lichaam van de Genkenaar. In het ziekenhuis vocht hij voor zijn leven. Via WhatsApp stuurde Luciano toen naar zijn ex: "Ik hoop dat uw pa daar kapot blijft." Hij moet echt trots geweest zijn op wat hij gedaan had. Even later werd hij wel milder in zijn toon. Bart Loisen overleed uiteindelijk enkele uren later aan zijn verwondingen.





Voorwaardelijk vrij

Beklaagde Luciano W. is nu voorwaardelijk vrij. Na de feiten in Zonhoven bezondigde hij zich opnieuw aan geweld. Hij hielp twee broers, die de nieuwe vriend van een ex-lief een lesje wilde gaan leren. Zelf minimaliseerde hij zijn betrokkenheid. Hij werd hiervoor veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan vijf maanden met uitstel.





Het proces voor de dood van Bart Loisen begon gisteren met de verschijning van Tamara als burgerlijke partij. Ook vier andere familieleden stelden zich burgerlijke partij. Op 14 februari komen onder meer een wetsgeneesheer en gerechtspsychiater getuigen. Luciano W. neemt op 22 juni op het woord. In de hoek van de verdediging werd al geopperd dat men zal betwisten dat Luciano de man opzettelijk doodde. (BVDH)