Luchtballon maakt noodlanding 23 april 2018

04u40 0

Bewoners uit de Stokeikstraat in Zwartberg, net op de grens met Houthalen-Oost, hebben zich zaterdagavond even een hoedje geschrokken. Omstreeks 21 uur vloog een luchtballon er wel heel laag. De ballonvaarder was om onduidelijke redenen in moeilijkheden gekomen en moest een noodlanding maken. Dat deed hij in de Stokeikstraat zelf. Gewonden vielen er niet.





(MMM)