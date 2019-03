Lirica geeft lenteconcert met Japans jeugdkoor BVDH

23 maart 2019

In samenwerking met het Japans jeugdkoor Kita-kyushu Academy geven het jeugdkoor Lirica en kinderkoor Lirica & Liricapoentjes aanstaande zondag een lenteconcert in het casino van Waterschei. Dit begint om 11 uur en een toegangsticket bedraagt twaalf euro. Eén consumptie is inbegrepen in de prijs en onder twaalf jaar mag je gratis binnen. Het jeugdkoor staat onder leiding van Karlijn Noten, Ann Cox begeleidt de jongste telgen. Al sinds 1972 is Lirica een vaste waarde in het Vlaamse koorlandschap. 47 jaar later brengen ze nog steeds veel muzikaal volk op de been.