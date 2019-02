Limburgse vakantiegids met

vele gezichten uit de provincie LXB

08 februari 2019

Vanaf morgen kan je gratis de nieuwe Limburgse vakantiegids gaan afhalen in krantenwinkels in Vlaanderen. De gids wordt op welgeteld 300.000 exemplaren verspreid. Bovendien gaat een team van Toerisme Limburg de vakantiegids gratis bedelen op centrale plaatsen in Hasselt, Antwerpen en Gent. Vanaf maandag 11 februari is de uitgave ook verkrijgbaar bij de vele toeristische infokantoren. Op de cover van de gids staan tien echte Limburgse gezichten. Overigens is het de aanleiding voor de titel van de gids: “De vele gezichten van Limburg”. Volgens gedeputeerde voor toerisme in Limburg Igor Philtjens is de gids een inspiratiebron om bezoekers en gasten naar de provincie Limburg te loodsen. De gids is het resultaat van een intense samenwerking met maar liefst 225 partners. Meer info over de Limburgse vakantiegids vind je op visitlimburg.be.