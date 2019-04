Limburgse mijngemeenten vieren 50 jaar E314: bewonder een zonnewagen in Heusden-Zolder of beklim een boortoren in As Mijn-Erfgoed organiseert waaier aan activiteiten voor hele gezin LXB

09 april 2019

12u00 1 Genk Een halve eeuw geleden werd de E314, de autoweg die tussen Lummen en Maasmechelen door Limburg loopt en toen een snelle en vlotte verbinding met Brussel mogelijk maakte, opengesteld voor het verkeer. Het gaat om 50 kilometer snelweg door het hart van het bronsgroen eikenhout, nu het nationaal park Hoge Kempen. Voor de erfgoedcel Mijn- Erfgoed uit Genk de aanleiding om nu zondag in Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Genk, Maasmechelen, As en Beringen (de zes Limburgse mijngemeenten) een gezinsuitstap met een breed en gevarieerd aanbod aan leuke activiteiten te organiseren die in het teken staan van de vraag: E314, verbinder of verbreker? “De snelweg bracht Limburg welvaart. Hij gaf de economie een boost”, legt Leen Gos, coördinator van Mijn-Ergoed, uit.

Door natuur

De toenmalige minister van Openbare Werken Jos De Saeger vond de autoweg om nog een andere reden noodzakelijk. “De E314 werd aangelegd om Limburg te ontsluiten door de afstand met de rest van Vlaanderen en Brussel te verkleinen. Hij verbond mensen, bedrijven en steden.” Maar de bouw van de E314 zorgde ook voor tegenkanting van de groene jongens. “Er kwam protest omdat de autoweg dwars door landbouwgronden en natuurgebieden (nu het Nationaal Park Hoge Kempen, nvdr) ging”, licht Leen Gos, coördinator van Mijn-Erfgoed, toe. “Ook liep de snelweg dwars door Limburgse (mijn) gemeenten waardoor zelfs buurten en wijken van elkaar werden gescheiden en mensen een heel eind moesten rondrijden om te buurten of naar hun werk te gaan.”

De gevolgen

Mijn-Eerfgoed trakteert de bezoekers op een dag vol belevenissen, verhalen en getuigenissen in en uit de mijnregio. “We blikken terug op de komst en evolutie van de E314", werpt Gos op. “Welke impact had de autoweg op het leven van toen en nu? We houden activiteiten rond thema’s zoals natuurbeleving, economie, energie, mobiliteit en samenleving.” In Maasmechelen kan je wandelen in het Nationaal Park Hoge Kempen. De E314 doorsnijdt de Mechelse Heide en voor overstekend wild werd een ecoduct gebouwd. In As, waar de eerste steenkool werd bovengehaald, kan je een fietstocht van 30 kilometer maken. Of je beklimt de top van de boortoren (nu uitkijktoren, nvdr) waar je een mooi zicht krijgt op de terrils.

Testritten

In Genk wordt het verhaal verteld van hoe de E314 zorgde voor steile opmars van de Limburgse economie. Je kan op C Mine (Winterslag) het mijnverleden ontdekken en de schachttoren beklimmen. Een fietstocht brengt je naar het Thor Park in Waterschei. Op Terlaemen In Heusden-Zolder kan je een zonnewagen bewonderen of een ritje doen op een elektrische fiets of step. In Houthalen-Helchteren werd Green Ville, dé plek voor groene ernergie, uitgekozen als hotspot. Bezoekers kunnen testritten doen met een elektrische auto. En in Beringen? Hier wordt het verhaal van de migratie van kompels van vreemde origine die in ‘Barak 15' verbleven en in de mijn werkten, verteld. Meer info over E314, Verbinder of Verbreker op www.erfgoedcelmijnerfgoed. be.