Limburgse gele hesjes gooien roer om: “Geen blokkades meer, wél koffiekoeken uitdelen” LXB

25 februari 2019

12u00 0 Genk De Limburgse gele hesjes veranderen van aanpak. Afgelopen weekend lieten ze onder de fietsbrug over Park Molenvijvers en de Europalaan in Genk zien hoe ze voortaan actie willen voeren.

“We blokkeren niet langer wegen en gaan ook niet op de autoweg aan de grens met Nederland staan. We hinderen het verkeer niet langer”, zegt Marko Kleijn, een van de bezielers van de gele hesjes in Genk. “We gaan ook niet rondlopen in winkelstraten, we willen de mensen niet storen als ze aan het shoppen zijn. We kiezen ervoor om de mensen aan te spreken op een gemoedelijke manier. Dat doen we met een kop koffie, we delen zelfs koffiekoeken uit. Dat is een betere manier om mensen te overtuigen van het nut van onze acties.”