Limburgse dansgroep speelt mee in opera Carmen 14 juli 2018

02u37 0 Genk Acht kinderen en twaalf meisjes en dames vanaf 16 jaar van de Limburgse Company V, die onder leiding staat van de Genkse danspedagoge en choreografe Véronique Lenaerts, mogen meedoen aan een nationale en internationale productie van de opera Carmen.

Die zal opgevoerd worden in Antwerpen, Brugge en Gent. Cast en crew trekken ook naar Nederland. De jongste is 11, de oudste 43 jaar. Gisteren vond de eerste repetitie plaats in zaal Gendai, de thuisbasis van Company V. "In de voorstelling zingen onze meisjes evenwel niet, ze hebben ook geen tekst en dansen niet", bekent hun choreografe. "We gaan voor een gestileerde choreografie. Ze spelen een rol. Body language. Ze bewegen kunstig en tonen emoties met hun lichaamshoudingen."





Prostituee

Het jonge geweld kijkt uit naar hun optreden in Carmen. Een van hen is Ilona Birnacku. "Ik moet een prostituee uitbeelden", vertelt ze. "We staan op een mega-podium en werken samen met professionele acteurs, zangers, en technici. Het wordt héél spannend, het vergt veel energie maar ik tel af en kijk ernaar uit." Ook voor Company V is het een visitekaartje. "Een kans die we met beide handen grijpen om te tonen wat onze leerlingen in hun mars hebben", aldus nog Véroniqe Lenaerts.





