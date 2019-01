Limburgse belofte van het jaar

zit in finale van WOMED Award LXB

21 januari 2019

12u00 5 Genk Kaatje Goyens, de zaakvoerster van restaurant Krok in Genk, mag de provincie Limburg vertegenwoordigen op de nationale finale van de WOMED Award. Deze laatste is een onderscheiding voor vrouwen die zich verdienstelijk maken of gemaakt hebben als ondernemer. Eerder werd Kaatje al gelauwerd als belofte van het jaar voor de WOMED Award. “Ik ben er bijzonder trots op, en vooral omdat het gaat om een prijs voor het vrouwelijk ondernemerschap”, bekende Kaatje Goyens.

Succesvol

Maart vorig jaar opende ze met haar partner die tevens kok is van opleiding, KROK. Een eetzaak die gespecialiseerd is in het bereiden van croques met zeer uiteenlopende smaken en samenstellingen. Het was van bij de start een schot in de roos. “De zaak groeide in een behoorlijk snel tempo naar één van de populairste zaken in het centrum van Genk”, liet Kaatje Goyens verstaan. Meer nog, in de Winterslagstraat waar haar zaak lag ,stonden de mensen in rijen te wachten voor een croque. Het succesverhaal krijgt nog een extra dimensie gezien Kaatje slechts twee jaar geleden een kantoorjob beoefende. “Daar balanceerde ik op het randje van een depressie”, vertrouwde ze ons toe.

Extra geloof

De opmars van KROK in de Winterslagstraat zorgde ervoor dat de zaak te klein was. En het koppel keek uit naar een grote pand. Die vond het paar in de vroegere cafetaria van de stadsbibliotheek. “Krok veranderde m’n leven”, wist ze te vertellen. “Ik ben apetrots op de erkenning van belofte van het jaar en op het gegeven dat ik Limburg op de finale van WOMED Award mag vertegenwoordigen. De titel van Limburgse belofte doet me nog méér geloven in mezelf als ondernemer en vooral als vrouw, in een zakenwereld die nog veelal gerund wordt door mannen.”